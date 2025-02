Nicolas Cage advarer nok en gang mot AI i takketalen til Dream Scenario

HQ

Selv om det er en utbredt frykt blant folk i alle samfunnslag for den retningen teknologien og kunstig intelligens tar, er det utvilsomt underholdningssektoren som er det området der denne frykten er mest uttalt. Etter hvert som kunstig intelligens blir stadig mer tilgjengelig, er det bekymring for at den vil ta jobber som er ment for kreative mennesker, og en person som har snakket om dette ved hver eneste anledning, er Nicolas Cage.

Dette siste utspillet mot AI kom på Saturn Awards, som ble arrangert på Universal City den 2. februar, der Cage var til stede for å ta imot en pris for sin prestasjon i Dream Scenario. Da Cage gikk opp på scenen for å motta prisen, tok han nok en gang opp sine mistanker om bruk av kunstig intelligens i underholdningsbransjen.

I følge Variety uttalte Cage: "Det er en annen verden som også forstyrrer meg. Det skjer akkurat nå rundt oss alle: den nye AI-verdenen. Jeg er en stor tilhenger av å ikke la roboter drømme for oss. Roboter kan ikke gjenspeile den menneskelige tilstanden for oss. Det er en blindvei hvis en skuespiller lar en AI-robot manipulere hans eller hennes opptreden bare en liten bit, og til slutt vil en tomme bli til en kilometer, og all integritet, renhet og sannhet i kunsten vil bli erstattet av kun økonomiske interesser. Det kan vi ikke la skje."

fortsatte Cage: "Jeg mener at all kunst, inkludert film, har som oppgave å holde et speil for de ytre og indre historiene om menneskets tilstand gjennom den svært menneskelige, gjennomtenkte og emosjonelle prosessen det er å gjenskape. Det kan ikke en robot gjøre. Hvis vi lar roboter gjøre det, vil de mangle alt hjerte og til slutt miste all glød og bli til grøt. Det vil ikke være noen menneskelig respons på livet slik vi kjenner det. Det vil være livet slik roboter forteller oss at vi kjenner det.

"Jeg sier: Beskytt dere mot AI som forstyrrer deres autentiske og ærlige uttrykk."

Dette er ikke første gang Cage har uttrykt sin bekymring for AI, da skuespilleren snakket om teknologien på Newport Beach Film Festival tilbake i oktober, og delte lignende tanker.