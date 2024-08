Nier Automata får hovedrollen i de olympiske leker i Paris 2024

HQ

De siste årene har de olympiske lekene hatt noen øyeblikk med tilknytning til videospillverdenen og populærkulturen. I Tokyo 2020 var det mer enn tydelig (vi husker alle Dragon Quest-temaet under åpningsseremonien, samt åpningen av noen anime-serier), men denne gangen var det et tema fra Nier: Automata som inspirerte et lag til øvelsen deres.

Det var lag Japan som brukte temaet A Beautiful Song fra Yoko Taros tittel i sin synkronsvømmeoppvisning i går kveld. Det var et verk som rørte til og med sangeren som låner ut stemmen sin til sangen, Emi Evans, som delte øyeblikket på sosiale medier.

Hvis du var en olympisk idrettsutøver og trengte en videospill-låt for å motivere deg og koordinere treningen din, hva ville det være? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.