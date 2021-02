Du ser på Annonser

Det er nå fire år siden Nier: Automata først ble sluppet i Japan (den 23. februar 2017), og det fikk raskt gode anmeldelser og høye salgstall. For å markere dette meddeler nå Square Enix via Twitter at Nier: Automata har solgt over 5,5 millioner eksemplarer, hvilket er meget bra.

I april kommer for øvrig Nier Replicant ver.1.22474487139, så de av dere som har savnet serien får snart noe å sysselsette seg med igjen.