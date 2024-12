Nier: Automata passerer ni millioner solgte enheter over hele verden

HQ

Nier: Automata har nå solgt over ni millioner eksemplarer på verdensbasis, ifølge en uttalelse fra Square Enix, som takket alle fansen for å ha vært en del av reisen med et innlegg på X, der de skrev "Dette ville ikke vært mulig uten dere."

Reisen til Nier: Automata har vært lang, og siden den opprinnelige lanseringen for PlayStation 4 for over sju år siden har spillets popularitet ført til flere porteringer, blant annet til Xbox, Switch og PC. Suksessen har også inspirert til en anime-filmatisering og (selvfølgelig) en mengde merchandise. Det er en velfortjent suksess, og det er spennende å se hva teamet har i vente for fremtiden.

Hva er dine beste minner fra Nier: Automata?