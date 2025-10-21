Nier-regissør Yoko Taro avslører at svindlere videreselger falske autografer av ham

HQ

Nier-skaperen Yoko Taro er litt av en fyr som skiller seg ut. Som i at han bokstavelig talt skiller seg ut. Veldig åpenbart. Med det store robothodet på er det vanskelig å gå glipp av ham, og man skulle tro det samme gjaldt autografene hans. Men videospillskaperen har avslørt at for et utrent øye er noen av autografene som selges videre på nettet falske.

I et innlegg på Twitter/X påpekte Yoko Taro at han inkluderer "små, ukjente funksjoner" i sine ekte autografer for å forhindre videresalg. "Jeg kan se når en autograf ikke er ekte. Jeg har bekreftet at nesten halvparten av autografene som selges videre, faktisk er falske, så vær så snill å ikke kjøpe dem", skriver han.

Det er uheldig for alle som allerede har kjøpt en Yoko Taro-signert merch på nettet, og selv om du ikke har kastet bort penger på en svindel, vet du nå at det beste alternativet hvis du vil ha noe signert av Nier-skaperen, er å møte ham og få det signert personlig. På den måten kan du være sikker på at han har satt en liten ukjent funksjon på det du ønsket å signere.