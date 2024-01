Nier Re[in]carnation legges ned i april

HQ

Square Enix legger ned sin NieR-mobiltittel, Nier Re[in]carnation. Etter å ha debutert for bare et par år siden, vil tittelen offisielt stenge serverne i april, en måned etter at det siste kapittelet debuterte i mars.

Vi har fått vite at det siste kapittelet, kalt The People and the World, ser ut til å komme 28. mars, og at tjenesten avsluttes 30. april kl. 6:00 BST / 7:00 CEST. Frem til den datoen vil det fortsatt være støtte for spillet, inkludert nye figurer, kampanjer og arrangementer, noe som betyr at det ser ut til å gå ut med et smell.

Square Enix har sagt at de "ønsker å uttrykke vår dypeste takknemlighet til spillerne våre for deres støtte i løpet av de 2,5 årene som har gått siden lanseringen", men har ikke gitt noen konkret forklaring på hvorfor spillet legges ned. Sannsynligvis har dette noe å gjøre med det japanske spillselskapets nylige omlegging til å fokusere på færre spill av høyere kvalitet i stedet for flere av lavere kvalitet.