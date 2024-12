Nikola Jokić slår ny NBA-rekord i karrierens beste prestasjon ... som endte med tap

HQ

Nikola Jokić, serbisk senter for Denver Nuggets siden 2015, laget han bidro til å vinne dem NBA-finalen i 2023, har slått en ny NBA-rekord. Han er den eneste av to spillere i NBA-historien som har scoret 45+ poeng, 10+ returer og 5+ assists i to kamper på rad. De to andre spillerne som klarte den bragden var Wilt Chamberlain og Elgin Baylor.

"Jokeren" scoret 48 poeng i Nuggets storseier mot Atlanta Hawks, 111-141. Kvelden før scoret han imidlertid karrierens høyeste poengsum, 56 poeng, nesten halvparten av lagets poeng, mot Washington Wizards - et lag som hadde 16 strake nederlag - men de tapte den kampen 122-113.

Etter lørdagens tap, det andre på rad, rapporterte NBA at Jokic spøkte om behovet for en bedre motivasjon for laget. "I mitt land, der jeg kommer fra, får du en lønnsslipp som er litt mindre enn du hadde håpet på etter en slik periode".

Jokić ble kåret til MVP i 2021, 2022 og 2024, og det ville ikke være sjokkerende om han gjør seg fortjent til det en femte gang. Han er uten tvil hjørnesteinen i laget, som har vært svært ujevnt denne sesongen, på sjuendeplass - av 15 - i East Conference, med 12 seire og 10 tap. Hvis det tok slutt nå, ville Nuggets vært et play-in-lag.

De kvalifiserte seg heller ikke til NBA Cup, som begynner sin siste fase denne uken.