Ninja Gaiden 4 og The Outer Worlds 2 samlerutgaver på Xbox vil inkludere faktiske plater

Det har lenge vært kjent at Xbox-spillere er mer tilbøyelige til å foretrekke digitalt solgte spill enn andre konsollspillere, noe som har ført til at Microsoft har behandlet fysiske spill strengere. Det er ikke en selvfølge at spillene er lagret på plater, og ofte er det ingen plater i det hele tatt, bare en nedlastingskode.

Vi vet ikke nøyaktig hvorfor de nå ser ut til å ha myknet opp på dette punktet, men tidligere var tanken at de fysiske kopiene av Ninja Gaiden 4 og The Outer Worlds 2 begge skulle komme med en nedlastingskode. Men PNP Games har nå påpekt gjennom Bluesky at samlerutgavene av begge disse titlene for Xbox faktisk vil ha en disk.

Vi vet ikke om hele spillet faktisk er på platen, men dette er åpenbart fortsatt gode nyheter for samlere uansett og forhåpentligvis starten på en ny trend. Tidligere denne uken rapporterte vi også at Microsoft hadde revurdert de planlagte prisøkningene for disse titlene, noe du kan lese mer om her.