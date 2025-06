Ninja Gaiden: Ragebound lanseres neste måned

HQ

Team Ninja har allerede slått fast at 2025 er ninjaens år, basert på det faktum at de ga ut Ninja Gaiden II Black i løpet av våren, og senere i år vil lansere Ninja Gaiden 4. Men hvorfor nøye seg med to ninjaspill når man kan gi ut tre?

Som du kanskje husker, jobber de også med det mer retroorienterte Ninja Gaiden: Ragebound, som nå har fått en utgivelsesdato. En ny trailer avslører at det lanseres 31. juli, og da får vi følge Hayabusa-klanens nye tilskudd Kenji, som sammen med Black Spider Clan ninjaen Kumori skal kjempe mot demoner og andre rariteter.

Ninja Gaiden: Ragebound Hayabusa vil bli utgitt på PC, PlayStation, Switch og Xbox med en spillbar Steam demo planlagt til 9. juni i forbindelse med Steam Next Fest. Men nok vandring, nyt den nye traileren nedenfor.

...og la oss minne deg på at ninjaenes år utvides utover Ninja Gaiden når Sega lanserer Shinobi: Art of Vengeance i slutten av august. Ninja-fans får virkelig god mat i år.