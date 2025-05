Ninjas in Pyjamas forlenger med r1nkle og knytter ham til organisasjonen frem til 2028

HQ

Den svenske Ninjas in Pyjamas har kunngjort en stor kontraktsforlengelse som påvirker Counter-Strike 2 -troppen. Organisasjonen har kunngjort at den har bundet en av sine kjernespillere til 2028, med Artem "r1nkle" Moroz som skal bære lagets farger de neste to og en halv sesongene i det minste.

NIP håper at låsing av r1nkle vil bidra til å katapultere dem opp på CS2-rangeringene og få dem til å konkurrere om trofeer og turneringsseire. I kunngjøringsblogginnlegget blir vi fortalt :

"I løpet av sin tid på NIP har r1nkle blitt en av de mest ettertraktede AWPerne i spillet. Med sitt uovertrufne sikte, ubarmhjertige aggresjon og forkjærlighet for clutcher og raske flicks, har r1nkle blitt en fan-favoritt på rekordtid, og fansen vil bli begeistret over å vite at de har mange år med klippverdige spill å se frem til når r1nkle fortsetter å skinne i neongult."

NIP har gjort en rekke trekk i forhold til CS2-troppen bare i 2025, men kanskje dette signaliserer en endring der teamet låser ned en kjernegruppe av stjerner for å gjøre det mulig å bygge og vokse for fremtiden.