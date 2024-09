Ninjas in Pyjamas gjør massive endringer i Counter-Strike

HQ

Det svenske esportslaget Ninjas in Pyjamas er i ferd med å fortsette å iterere på sitt Counter-Strike 2 -lag i et forsøk på å komme tilbake til den konkurransedyktige fjelltoppen. Som en del av dette har laget nå gjort noen få endringer, droppet og benket et par spillere, og deretter forfremmet et par andre fra sitt akademilag.

Spesielt har Alejandro "alex" Masanet blitt benket og Fredrik "slap" Junbrant har blitt droppet, mens både Gareth "MisteM" Ries og Daniel "sprayxd" Kogan har fått en oppringning fra akademilisten.

Om hvorfor denne endringen har skjedd, legger NIP til: "Disse endringene gjenspeiler vår tro på styrken i NIP Academy-prosjektet og hvordan det kan støtte hovedlaget på en stor måte. Det er en prosess, det har det alltid vært, og vi er alle spente på å se hva vi kan oppnå i løpet av de kommende månedene med ubarmhjertig trening og slit. Takk for deres fortsatte støtte - vi kunne ikke gjort dette uten dere."

Tror du disse endringene vil være til fordel for NIP?