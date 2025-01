Ninjas in Pyjamas presenterer et nytt Counter-Strike 2 -lag

HQ

Den svenske Ninjas in Pyjamas er klar for et stort år med konkurranse Counter-Strike 2. Etter et middelmådig 2024 ønsker laget å forbedre seg i 2025, og gjør det ved å introdusere og debutere med en fullstendig revidert tropp.

Organisasjonen har bestemt seg for å sette Gareth "MisteM" Ries på benken og deretter signere både Rafael "arrozdoce" Wing og Michel "ewjerkz" Magalhães. I tillegg til dette kommer kjøpet av Rasmus "sjuush" Beck fra Team Falcons, og kjøpet av Marco "Snappi" Pfeiffer fra Heroic. Linda "Lindac" Rahko har også blitt ansatt som lagets nye manager, og Audric "JACKZ" Jug tar over som stand-in.

Hvordan alle disse endringene vil påvirke NIPs prestasjoner, må vi bare følge med på, ettersom laget for øyeblikket konkurrerer i CCT Season 2 European Series som pågår til slutten av uken.