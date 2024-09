Ninjas in Pyjamas prøver seg på spillpublisering

HQ

Det er ganske vanlig i disse dager å se esportsorganisasjoner utvide seg til nye områder og sektorer. Dette kan være mote og livsstil eller, for tilfelle av Ninjas in Pyjamas, utforske verden av dataspillutgivelse.

Det svenske teamet har lansert en dedikert spillutgivelsesavdeling som vil "være mangefasettert, med fokus på esports-orienterte titler, samt utforske muligheter i forskjellige spillkategorier."

NIP legger også til hva dette betyr i praksis: "Denne tilnærmingen inkluderer utvikling av minispill for sosiale medieplattformer, mobilspill og PC-spill, noe som gjør det mulig for selskapet å imøtekomme et bredt spekter av spillerpreferanser og kapitalisere på nye markedstrender."

NIPs spillforlagsdivisjon vil bli drevet og ledet av Hang "Allen" Sui, COO i NIP Group. Om denne rollen og hva som forventes av den, har co-CEO Hicham Chahine lagt til:

"Under Allens ledelse og med teamets lidenskap for spill, er vi godt posisjonert til å gjøre en betydelig innvirkning i bransjen. Denne utvidelsen diversifiserer ikke bare virksomheten vår, men styrker også vår evne til å komme i kontakt med vårt globale publikum på nye og spennende måter."

Det er foreløpig ikke sagt noe om hvilket spill NIP vil utgi først.