Nintendo-aksjen stuper etter rykter om forsinkelse av Switch-etterfølgeren

Nintendo har falt litt tilbake til virkeligheten den siste tiden, for etter ryktene om at etterfølgeren til Nintendo Switch ikke vil komme ut i år, men i stedet i første kvartal 2025, har det japanske selskapet (som for øyeblikket er Japans rikeste selskap) opplevd et kraftig fall i aksjekursen.

Riktignok var aksjen tidligere på et rekordhøyt nivå, noe de fleste så på og antok tegnet et bilde som beviste at Switch 2 var på vei. Ifølge Bloomberg har aksjene falt med rundt 7 %, men de er fortsatt verdsatt til rundt 8 262 japanske yen, noe som tilsvarer rundt 44 pund per stykk.

Til sammenligning, for å vise hvor godt Nintendos aksjekurs fortsatt gjør det, er Capcom verdsatt til 5 877 JPY, Square Enix til 6 614 JPY og Konami til hele 9 598 JPY.