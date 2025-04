Nintendo kunngjør et nytt The Legend of Zelda-spill på Switch 2 Direct

Med tanke på at vi bare fikk The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom for et par år siden og vi fikk The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom i fjor, virket det usannsynlig at et helt nytt Zelda-spill ville dukke opp på Nintendo Switch 2 Direct -showet. Men det var det vi fikk likevel!

I hvert fall på en måte... Hyrule Warriors: Age of Imprisonment har blitt annonsert og bekreftet for Nintendo Switch 2. Musuo-spillet vil fungere som en prequel til Tears of the Kingdom ved å tilby en historie som leder inn i det anerkjente eventyret.

Siden det kommer til Switch 2, er håpet at spillet vil ha betydelig forbedret ytelse som gjør at den kaotiske spillingen og grafikken kan blomstre.

Det er ikke en dato knyttet til Hyrule Warriors: Age of Imprisonment's ankomst, men vi blir fortalt at det kommer til konsollen i vinter.