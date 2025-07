Nintendo avslører at de ansatte har en tendens til å bli værende i nesten 15 år

HQ

Vi snakker så ofte om oppsigelser i videospillbransjen i disse dager at det kan føles helt dystert. Men det finnes lyspunkter og lysende eksempler på hvordan virksomheten bør drives, og Nintendo er et eksempel til etterfølgelse.

I nylige dataregistreringer som Go Nintendo har rapportert om, kommer det frem at den japanske maskinvare- og programvareprodusenten har økt antall ansatte i det siste, med totalt 5630 heltidsansatte rundt om i verden. De fleste av disse ansatte befinner seg i Japan, med 2 962 i landet, og ytterligere 1 446 i USA, 1 123 i Europa og 99 i Australia.

Det interessante å legge til her er at Nintendos gjennomtrekk av ansatte er så godt som null. Bare 1,9 % av de ansatte i Japan har gått videre og blitt erstattet i løpet av det siste året, mens tallet øker til 5,7 % i USA, 6 % i Europa og 16,7 % i Australia. Dette fører til at de ansattes ansettelsesperioder er på hele 14,4 år i Japan, 10 år i USA, 11,1 år i Europa og 8,5 år i Australia.

Nintendo har tydeligvis knekt koden for å ha riktig antall ansatte til de oppgavene de trenger, samtidig som de gir de ansatte de ressursene og den støtten de trenger for å trives på arbeidsplassen. Mange andre selskaper rundt om i verden kunne definitivt ta notater.

Det er også verdt å merke seg at selv om 5600 ansatte kan virke som mange, er Nintendo faktisk et ganske lite selskap med tanke på hvor mange prosjekter de jobber med, og det faktum at de er en av de tre viktigste konsollprodusentene i dag. Som referanse hadde Sonys spillavdeling 12 100 ansatte i sine rekker sist gang informasjon ble delt, og Virtuos, remasteringskraftverket som nylig debuterte The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, hadde rundt 4 200 ansatte før de kunngjorde permitteringer.