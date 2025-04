Nintendo avslører en håndfull av banene på Mario Kart World

HQ

Nintendo har nettopp avsluttet sin etterlengtede Direct dedikert til Mario Kart World. Presentasjonen ga oss et glimt av mye nytt gameplay for arkadegokart-raceren, i tillegg til å sette søkelyset på mange av områdene som vi fikk fortelle deg om førstehånds etter vår forhåndsvisning av spillet tidligere denne måneden.

Et av de store fokuspunktene var banelisten og mengden av baner som fansen vil kunne oppleve selv når spillet debuterer 5. juni. Den fullstendige listen over baner ble ikke bekreftet, ettersom det ser ut til å være 29 totalt som tilbys, men en håndfull ble presentert, noe som betyr at vi med sikkerhet vet at følgende vil være tilgjengelig i spillet.



Mario Bros. krets



Crown City



Salty Salty Speedway



Starview Peak



Boo Cinema



Toad's Factory



Peach Beach



Wario's Galleon



Rainbow Road



Men dette var ikke alt, et av de mange områdene Nintendo delte innsikt i, var med hensyn til tilgjengelighet og hvordan de gjør spillet enda mer anvendelig for en bredere gruppe fans. Dette inkluderer et smart styresystem, men også en måte å bytte kontrollene til et Tilt Controls -oppsett som gjør det mulig for spillere å bruke Joy-Con 2 horisontalt for å kjøre ved hjelp av bevegelseskontroller, noe som kan forbedres ytterligere ved å skaffe seg et Joy-Con 2 Wheel -tilbehør som gjør den lille håndholdte enheten om til et hjul.

På Direct ble det også satt søkelys på de forskjellige spillmodusene som vil være tilgjengelige, i tillegg til en håndfull av de andre spillbare karakterene, som du kan lese mer om på Gamereactor.