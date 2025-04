Mario Kart World Nintendo Switch 2 Inntrykk: Den første virkelige utviklingen av partyraceren

HQ

Nintendo Switchs bestselgende serie måtte levere for å være et lanseringsspill for Nintendo Switch 2, selv om det betydde å skyve en ny 3D Mario lenger ned på linjen. Det er så viktig at det hadde en hel etasje dedikert til det i dag på Switch 2 Premiere -arrangementet i Paris. Du kunne ikke hoppe over det, du kunne gå etter et første forsøk for å teste alle de andre spillene i en egen etasje, og så kunne du komme tilbake for å prøve ut den nye Knockout Tour -modusen. Men vet du hva? Hvis det ikke hadde vært en jobbjobb, kunne jeg godt ha brukt de mer enn tre timene mine på å spille Mario Kart World.

La meg begynne med forskjellene, noen store, noen ganske nyanserte, men alle veldig interessante for fans. Det er tross alt litt av en evolusjon, med tanke på fokuset på større, bredere baner, de forskjellige måtene du håndterer dem på (og mellom dem), eller de nye mekanikkene du kan leke med med tanke på de ekstra gjenstandene, trekkene og elementene.

Med kontrolleren eller konsollen i hånden føles spillet litt tyngre, med avdrift som til og med drar deg til risikabel tohjulskjøring, og med rivaler som bremser eller stopper deg mer enn før. Hele banen forandrer seg også mye mer, ikke bare på grunn av de skiftende værforholdene (ikke forvent at visse hjul for eksempel gjør noen forskjell på snø eller grus) og mange flere farer eller bevegelige elementer, fra Hammer Bros. til boost-buer som plutselig løfter seg og lar deg stå uten boost.

Karts velger nå en mer realistisk terrengtilnærming uansett type, hvis realistisk er ordet vi bør bruke for en forhåndsvisning av Mario Kart. For eksempel er det ikke flere undervannsseksjoner, du flyter og svever nå på vann, i et vakkert nikk til Wave Race og dets fysikk, hvis du spør meg. Borte er også paraglideren, da karts, firehjulinger og sykler nå utplasserer et par fancy, mech-lignende vinger. Og apropos bevegelser, jeg elsket slipemulighetene, og lurte på hvorfor de aldri var der i utgangspunktet: Bare prøv å lande på gjerder, rekkverk, togskinner og lignende for ekstra fart og muligheter for vegghopp.

Og hvordan lander du på dem? Hvis du ikke kom fra en tidligere rampe eller sprang, kan du bruke Feather, som en av de tilbakevendende elementene. Jeg så også Hammer -elementet, Dolphin som trekker deg, Ice Flower for å fryse rivaler, eller en Golden Shell som forbedrer økonomien din, nå som du kan spare opptil 20 mynter for maksimal hastighet, det dobbelte av det forrige tallet. Det er også forskjellige typer mat utover sopp som gir deg et løft ... og samtidig skifter du klærne dine, ettersom tilpasningen nå også er utvidet for karakterer.

Apropos karakterer, ettersom det er maksimalt 24 på banen, lar de deg kjøre med stort sett alle fra Mushroom Kingdom, inkludert skurker eller til og med tidligere figurative skapninger. Jeg elsket Toad Burger Toad, Aero Pauline, og selvfølgelig Mariachi Waluigi, for ikke å snakke om den nå berømte Moo-Moo Cow, som jeg antar ikke skifter antrekk når den spiser mat ...

Demoene våre var låst til 100 cc-klassen, noe som betyr at jeg gikk glipp av noen høyere hastigheter, og likevel var det ganske hektisk og kaotisk i alle modusene, som du ville forvente, men ganget med antall spillere. Demoen avduket også nye hjelpemidler - i stedet for MK8s autopilot eller styreassistanse, som jeg er sikker på vil komme tilbake, la jeg merke til hvordan beskyttende gjenstander automatisk skjermet kjøretøyet bakfra uten å måtte holde ZL, og det samme gjelder for å utføre triks på ramper og ujevnheter, ettersom de automatisk ble utløst.

Alt dette er bra og føles enda bedre, med sprø, jevn, fargerik 4K-grafikk på TV (som fjerner en grafisk feil jeg la merke til på togsporene på litt trekkavstand) eller ærlig talt fantastiske resultater på ikke-OLED-skjermen, som utnytter den ekstra størrelsen og lysstyrken godt. Og selvfølgelig kan du forvente et nytt sprang når det gjelder morsomme animasjoner, tonnevis av små detaljer som snø som dekker sjåførene, og mange nikk og referanser.

Men der Mario Kart World blir en game changer for serien, er i hele spillstrukturen og de forskjellige måtene å tilnærme seg den på. Vi kjørte noen spurter fra A til B mellom banelokasjoner for deretter å fullføre et antall runder på selve banen i en Grand Prix. Disse banene er, igjen, bredere og langt mer ambisiøse, og rommer mer aktivitet og liv. Retro-arkadehyllesten Donkey Kong eller den kraftig oppgraderte Mario Kart Wii -klassikeren tok meg fullstendig.

Du får også rullende starter der du bare skyver den til metallet på "2" i nedtellingen som vanlig, noe som bidrar til den generelle "aktive", alltid rullende, alltid konkurrerende tilnærmingen, og der alt dette bokstavelig talt blir gal, er med den splitter nye Knockout Tour -modusen. Du kan se på det som en Battle Royale - eller overlevelsesmodus, og Nintendo kunne ikke ha vist den frem bedre enn i dag, med tanke på hvordan de hadde arrangert demo-arrangementet. Vi var 24 spillere, 24 mennesker i samme rom, og følte spenningen og den absolutt herlige urettferdigheten i serien skrudd opp til elleve. Hvert sjekkpunkt sparker ut de siste X spillerne, og som du vet med Mario Kart, kan du gå fra 1. til 24. og omvendt i løpet av et minutt. Jeg tror denne modusen kommer til å slå det ut av parken, og at banene faktisk er mer klare for det enn for vanlige, mindre hektiske løp, men vi får se om det blir moro og balanse.

Mario Kart World betyr en ny verden av spillmuligheter og morsomme situasjoner, og det, mer enn vakrere grafikk eller de mer moderne nettfunksjonene, gjorde det til arrangementets aller beste opplevelse, og man kan forstå hvorfor det er valgt som Nintendo Switch 2s systemselger.