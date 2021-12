Nintendo avslutter 2021 med Indie World-sending i morgen

HQ

Mange ble skuffet over at Nintendo ikke hadde en stor annonsering på lur for The Game Awards i forrige uke, men det japanske selskapet har i alle fall ikke tenkt å la siste rest av 2021 gå uten et pip.

For nøyaktig ett år etter at jeg hadde en lignende overskrift forteller Nintendo at de atter en gang vil avslutte året med en Indie World-sending den 15. desember. Akkurat som i fjor vil sendingen starte klokken 18 i morgen, så forvent 23 timer hvor sosiale medier og slik er fylt med fortapte håp om Hollow Knight: Silksong og lignende siden det eneste vi får vite er at det omtrent tjue minutter lange showet vil fokusere på kommende indiespill til Nintendo Switch.

