Nintendo har årets siste Indie World-sending i morgen

Man skulle tro at de aller fleste av årets spennende annonseringer ble unnagjort under forrige ukes The Game Awards-sending, men Nintendo har en siste godbit til oss.

Det japanske selskapet fortelle at det vil komme en ny Indie World-sending klokken 18 i morgen. Denne skal vare i omtrent femten minutter, men mer enn det ønsker de ikke å si. Dermed får vi bare håpe at tro flytter fjell slik at vi får vite mer om Axiom Verge 2 etter utsettelsen, Hollow Knight: Silksong, Super Meat Boy Forever og andre spennende spill.