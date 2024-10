Nintendo bringer julen tidlig ved å kunngjøre Xenoblade Chronicles X på Nintendo Switch

HQ

Ikke la stillheten vår lure deg, for vi har ikke mistet synet et øyeblikk av Shuntaro Furukawa 's ord om at Nintendo Switch 2 blir kunngjort i inneværende regnskapsår, og vi har heller ikke mistet oversikten over selskapets sosiale medier for noen antydning til en presentasjon om den nye maskinvaren. De siste ukene har Nintendo imidlertid valgt å avduke noen uvanlige produkter for denne tiden av året, ettersom vi får de siste lovede førstepartsspillene. Dagens kunngjøring vil imidlertid garantert glede alle spillere, ettersom den mest etterspurte porteringen av Nintendos forrige konsoll, Wii U, snart kommer til Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles X.

La oss gå tilbake i tid noen ni år, da Monolith Soft ga ut sin briljante tittel for den mislykkede konsollen, som vi her i huset anser for å være den beste JRPG-en for en hjemmekonsoll til dags dato. Xenoblade Chronicles X åpnet tankene våre for en ny måte å forstå japanske RPG-er på, og skapte et oppslukende system basert på å lære å spille organisk i selve spillet, konsultere manualer og bøker og snakke med NPC-er. Og det er bare én av de mange nye funksjonene som gjorde Xeno X til et mesterverk i 2015.

Siden den gang har Xenoblade-serien hatt to hovedutgaver som er utgitt eksklusivt på Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 2 og Xenoblade Chronicles 3, samt en stor utvidelse, Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country, som til og med ble utgitt som en egen tittel. En Definitive Edition av det første Xenoblade Chronicles ble også utgitt for Nintendos hybrid, så det var bare én tittel igjen som måtte komme til Switch for å fullføre samlingen. Ryktene om at det skulle komme har svirret siden før lanseringen av Nintendo Switch, til og med fra skaperen Tetsuya Takahashi, men har aldri materialisert seg... før nå.

Den som mangler: en av de få Wii U-portene som er igjen på Switch

Xenoblade Chronicles X er en av de siste gjenværende "tornene" i øyet på den nåværende generasjonen Nintendo-spillere som gikk glipp av forgjengeren, i likhet med HD-versjonene (eller nyinnspillingene?) av The Legend of Zelda: Twilight Princess og The Legend of Zelda: The Wind Waker, som igjen drømmer om å bli prikken over i-en på Switch.

Xenoblade Chronicles X kommer til Nintendo Switch tidlig i 2025, nærmere bestemt 20. mars, og du kan se den første traileren for denne spillklassikerens tilbakekomst nedenfor.