Nintendo bruker Switch til å emulere Virtual Boy på Nintendo Museum i Japan

Nintendo-museet som åpner for publikum neste uke har et stort utvalg av Nintendo-produkter, fra tiden før de var et dataspillselskap til alle konsollene deres. Dette inkluderer de mindre vellykkede, som den noe pinlige Virtual Boy, som prøvde å implementere 3D-spill og virtuell virkelighet i 1995 men som ingen likte.

På Nintendo-museet i Kyoto kan du faktisk prøve Virtual Boy selv, se gjennom "brillene" og spille noen av spillene. De er imidlertid ikke originalversjoner.

Som Shigeru Miyamoto selv har bekreftet på IGN Japan, er Virtual Boy-spillene som kan spilles på Nintendo-museet emulert ... via Nintendo Switch (takk, MyNintendoNews).

Selv om Virtual Boy ikke fikk mange spill, ville mange Nintendo-fans elsket muligheten til å prøve dem selv. Nintendo har altså allerede gjort det mulig å spille Virtual Boy-spill via Switch, så hvorfor ikke gjøre det til en reell mulighet via Nintendo Switch Online?

Mange mente at Nintendo burde ha gitt ut Virtual Boy-spillene på nytt på 3DS, der de faktisk kunne ha emulert 3D-effektene. Men kanskje Nintendo fortsatt var forsiktige på grunn av fiaskoen med det systemet. I dag virker Nintendo mer selvsikker når det gjelder å snakke om fortiden sin, selv de tingene som ikke fungerte.