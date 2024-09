Nintendo-fans flipper ut over suvenirene på Nintendo Museum, spesielt én av gjenstandene

HQ

Nintendo Museum åpner for allmennheten 2. oktober, men noen medier hadde nylig muligheten til å besøke det. Museet har en stor samling memorabilia, interaktive utstillinger og moro for hele familien der det dekker 135 år av Nintendos historie.

Men det folk snakker mest om er gavebutikken, som er fylt med ting du ikke kan kjøpe noe annet sted.

Her finner du t-skjorter, hatter, krus, notisblokker, nøkkelringer og magneter av alle Nintendos konsoller gjennom tidene (inkludert en hel seksjon dedikert til Virtual Boy). Twitter er fylt med bilder av butikken, som ser ut til å være enorm, men den mest omfattende samlingen av bilder kommer sannsynligvis fra Game Watch.

Det kanskje mest sjokkerende er de gigantiske putene basert på Nintendo-kontrollere. Det finnes, så vidt vi vet, puter basert på Famicom- og Nintendo 64-kontrollerne, men den de fleste snakker om er Wii-fjernkontrollen.

Denne kroppsputen i barnestørrelse har vært i offentlighetens bevissthet i mindre enn 24 timer, men for mange vil den forbli i tankene i svært lang tid.

Dessverre er det eneste stedet du kan kjøpe en slik pute Nintendo-museet i Kyoto, som, som Miyamoto selv bekreftet, i mindre grad blir sett på som et forretningsforetak for Nintendo og mer som et pedagogisk verktøy for arbeidsgivere og allmennheten. Det betyr at det sannsynligvis aldri vil åpne i utlandet.

Ser man på bildene fra Game Watch, ser det ut til at Wiimote-puten koster rundt 11 000 yen, noe som tilsvarer 56,84 GBP / 68,12 EUR. Problemet er å bære en stor nok koffert til den og klærne dine på vei hjem...