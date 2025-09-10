Nintendo Direct kunngjort for fredag 12. september på Nintendo Today

HQ

Nintendo har bekreftet at en ny Nintendo Direct vil finne sted fredag 12. september. Mange forventet den vanlige Twitter-kunngjøringen kl. 15:00 CEST, men i stedet gjorde de det gjennom Nintendo Today-appen.

Det blir en "generell" Nintendo Direct, som sendes fredag 12. september kl. 15:00 CEST, 14:00 BST. Ingen nyheter om lengden, men dette bør være den "store", med datoer for Switch 2-spill som Metroid Prime 4 eller Hyrule Warriors, nye første- og tredjepartskunngjøringer, og helt sikkert Super Mario-spill (eller filmer) med tanke på at 40-årsjubileet er denne helgen.

Dette er, tror vi, første gang Nintendo noen gang har gjort en av disse presentasjonene på en fredag, en merkelig dato, men teorien er at de ønsker å knytte den så nært som mulig til 13. september, som er dagen Super Mario Bros. ble lansert i 1985.

Hva forventer du å se på Nintendo Direct på fredag?