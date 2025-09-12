Super Mario Galaxy 1 + 2 setter scenen for den nye filmen på Switch 2

HQ

Etter å ha gått glipp av Super Mario 3D All-Stars-samlingen, vil Super Mario Galaxy 2 endelig bli sett i HD. Og i 4K. Det har nettopp blitt bekreftet av Nintendo i sin Direct-presentasjon, og kunngjorde at Super Mario Galaxy 1 + 2 kommer til Nintendo Switch 2 den 2. oktober.

Tiltaket passer også med den ryktede tittelen på oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie, som vil hete Super Mario Galaxy. The Movie, som avslørt av Shigeru Miyamoto selv, etterfulgt av Chris Meledandri, i dagens showåpning.