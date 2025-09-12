Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 1 + 2 setter scenen for den nye filmen på Switch 2

EAD Tokyo feirer 40-årsjubileet for Super Mario Bros. på hybridkonsollen, og går inn i en merkelig konflikt med det forrige Super Mario 3D All-Stars for Switch 1.

HQ

Etter å ha gått glipp av Super Mario 3D All-Stars-samlingen, vil Super Mario Galaxy 2 endelig bli sett i HD. Og i 4K. Det har nettopp blitt bekreftet av Nintendo i sin Direct-presentasjon, og kunngjorde at Super Mario Galaxy 1 + 2 kommer til Nintendo Switch 2 den 2. oktober.

Tiltaket passer også med den ryktede tittelen på oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie, som vil hete Super Mario Galaxy. The Movie, som avslørt av Shigeru Miyamoto selv, etterfulgt av Chris Meledandri, i dagens showåpning.

Super Mario Galaxy

143
Super Mario GalaxyScore

Super Mario Galaxy
ANMELDELSE. Skrevet av Carl Thomas Aarum

Verdens beste rørlegger leverer et av de beste plattformspillene i historien. Nintendos største stjerne vender tilbake...

5
Super Mario Galaxy på vei til Wii U

Super Mario Galaxy på vei til Wii U
NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Ryktene skal ha det til at Nintendos neste konsoll lanseres neste år, og ser vi på spillplanene til Nintendo tyder mye på det. Det er nemlig få spill vi vet kommer til...



