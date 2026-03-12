Nintendo gjenskaper Princess Peachs glassmaleri i virkeligheten for The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Det er bare uker igjen til The Super Mario Galaxy Movie, og Universal og Nintendo setter alle kluter til for denne etterlengtede animerte oppfølgeren. Flere figurer fra spillene, en større, bombastisk historie, en større rollebesetning og mer til - alt sammen for at Mario skal gjøre et nytt forsøk på å slå kinorekorder.

Som en del av markedsføringen av filmen har IGN oppdaget at det i New York City er laget et glassmaleri som etterligner det man ser i filmen, og som ligner på de man ser på Peachs slott i spillene. Der vises det ved siden av to massive bannere, noe som viser at ja, dette er markedsføring The Super Mario Galaxy Movie.

Hvis du er i New York og vil se den selv, er det bekreftet at den befinner seg i butikkene på Columbus Circle. Ifølge skiltingen ved utstillingen vil den være der frem til 15. mars, noe som betyr at du ikke har lang tid på deg hvis du vil se den i egen person.