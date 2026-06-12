Nintendo har gjeninnført begrensningene på hvem som kan kjøpe en Switch 2 i Japan

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Hvis du har fulgt med på nyhetene, vet du sikkert at Switch 2 selger utrolig godt i Japan. Faktisk selger den så godt at det har vært ganske strenge restriksjoner på hvem som kan kjøpe en. Inntil for bare to uker siden var det kun de med en Nintendo-konto som viste 50 timers spilletid som kunne kjøpe en enhet gjennom My Nintendo Store.

Men... litt over ett år etter lanseringen er det tilsynelatende fortsatt et problem med svartbørshandlere, og nå har Nintendo kunngjort at de gjeninnfører restriksjonene. På sosiale medier skriver de:

«Når det gjelder salg av Nintendo Switch 2 (flerspråklig versjon) fra Nintendo Store, har vi oppdaget flere bestillinger som vi mistenker for hamstring, noe som har ført til at vi midlertidig har stanset salget. For å sikre at vi kan levere produktet til flere kunder i fremtiden, vil vi begrense salget til kunder som oppfyller vilkårene nedenfor. Vi ber om forståelse for dette.

«Det er ingen endringer i kjøpsvilkårene for Nintendo Switch 2 (japansk versjon, kun for det innenlandske markedet).





Du må ha spilt Nintendo Switch i minst 50 timer innen kl. 23:59 den 31. mai 2026 (søndag).



Dette gjelder ikke demoversjoner og gratis programvare.



Du kan kjøpe maksimalt én enhet per Nintendo-konto.



«For mer informasjon om kjøpsvilkårene for hver enhet, vennligst se Nintendo Store.»

Og dermed er restriksjonene tilbake. Litt over ett år etter lanseringen av Switch 2 er Nintendo dermed tvunget til å ty til slike tiltak, noe som både er tragisk (svartbørshandlere er en plage) og fascinerende (at etterspørselen er så enorm at det er nødvendig).