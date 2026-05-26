Nintendo sløyfer de strenge kravene for å kjøpe en Switch 2 i Japan

HQ

Det har lenge vært ekstremt vanskelig å få tak i en Switch 2 i Japan. Konsollen går unna over hele verden, men etterspørselen har skutt i været i hjemlandet Japan.

For å hindre salgssalg hadde My Nintendo Store innført en begrensning som krevde minst 50 timers spilletid på en Nintendo-konto for å kjøpe en enhet. Etter den annonserte prisøkningen for Switch, som trer i kraft i september, og det faktum at vi nå nærmer oss konsollens jubileum, har den Kyoto-baserte giganten bestemt seg for å lette på kravet for japanske spillere.

Som et resultat av dette er det fra og med i går endelig mulig å bestille en konsoll, selv om du bare har spilt noen få timer med Nintendo-spill, eller kanskje ingen i det hele tatt. Noen begrensninger gjenstår imidlertid, for eksempel det faktum at du bare kan kjøpe én av hver av de to Switch 2-modellene som for øyeblikket er tilgjengelige.