Nintendo har offisielt startet sitt Holiday Sale

HQ

I går rapporterte vi at Microsoft hadde lansert sitt Xbox Countdown Sale med mange rabatter før jul og nyttår, og for noen timer siden kunngjorde Valve at de hadde sparket i gang årets Steam Winter Sale. Nintendo ønsker selvfølgelig ikke å bli overgått, så også de er nå i full gang med sitt Holiday Sale.

Siden det er så mange gode spill å finne, har vi samlet en liste over ti virkelig gode spill som for øyeblikket er rabattert og vil forbli det frem til 11. januar.

Switch 1-spill:



Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 75 % avslag

- 75 % avslag

Outward Definitive Edition - 90 % avslag

- 90 % avslag

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 40 % avslag



The Elder Scrolls V: Skyrim Jubileumsutgave - 85 % avslag

- 85 % avslag

Unicorn Overlord - 65 % avslag



Switch 2-spill:



Fast Fusion - 30 % avslag



Hades II - 25 % avslag



Hollow Knight: Silksong - 20 % avslag



Red Dead Redemption - 50 % avslag



Sonic X Shadow Generations - 50 % avslag



Del gjerne med deg av alle de virkelige perlene du finner, slik at flere kan få glede av noen gode tilbud før jul.