Nintendo har offisielt startet sitt Holiday Sale
Det er nok av spill å bla gjennom, noen med direkte spektakulært lave priser, for både Switch og Switch 2.
I går rapporterte vi at Microsoft hadde lansert sitt Xbox Countdown Sale med mange rabatter før jul og nyttår, og for noen timer siden kunngjorde Valve at de hadde sparket i gang årets Steam Winter Sale. Nintendo ønsker selvfølgelig ikke å bli overgått, så også de er nå i full gang med sitt Holiday Sale.
Siden det er så mange gode spill å finne, har vi samlet en liste over ti virkelig gode spill som for øyeblikket er rabattert og vil forbli det frem til 11. januar.
Switch 1-spill:
- Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 75 % avslag
- Outward Definitive Edition - 90 % avslag
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 40 % avslag
- The Elder Scrolls V: Skyrim Jubileumsutgave - 85 % avslag
- Unicorn Overlord - 65 % avslag
Switch 2-spill:
- Fast Fusion - 30 % avslag
- Hades II - 25 % avslag
- Hollow Knight: Silksong - 20 % avslag
- Red Dead Redemption - 50 % avslag
- Sonic X Shadow Generations - 50 % avslag
Del gjerne med deg av alle de virkelige perlene du finner, slik at flere kan få glede av noen gode tilbud før jul.