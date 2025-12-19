Gamereactor

nyheter

Nintendo har offisielt startet sitt Holiday Sale

Det er nok av spill å bla gjennom, noen med direkte spektakulært lave priser, for både Switch og Switch 2.

HQ

I går rapporterte vi at Microsoft hadde lansert sitt Xbox Countdown Sale med mange rabatter før jul og nyttår, og for noen timer siden kunngjorde Valve at de hadde sparket i gang årets Steam Winter Sale. Nintendo ønsker selvfølgelig ikke å bli overgått, så også de er nå i full gang med sitt Holiday Sale.

Siden det er så mange gode spill å finne, har vi samlet en liste over ti virkelig gode spill som for øyeblikket er rabattert og vil forbli det frem til 11. januar.

Switch 1-spill:



  • Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 75 % avslag

  • Outward Definitive Edition - 90 % avslag

  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 40 % avslag

  • The Elder Scrolls V: Skyrim Jubileumsutgave - 85 % avslag

  • Unicorn Overlord - 65 % avslag

Switch 2-spill:



  • Fast Fusion - 30 % avslag

  • Hades II - 25 % avslag

  • Hollow Knight: Silksong - 20 % avslag

  • Red Dead Redemption - 50 % avslag

  • Sonic X Shadow Generations - 50 % avslag

Del gjerne med deg av alle de virkelige perlene du finner, slik at flere kan få glede av noen gode tilbud før jul.

