Nintendo har sluppet en overraskende, gratis oppdatering til « Mario Kart World » med to nye overlevelsesruter, og det kommer mer gratis innhold i fremtiden

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I dag våknet vi opp til en hyggelig liten overraskelse i videospillverdenen, for en gangs skyld. Nintendo har uventet kunngjort oppdatering 1.7.0 for Mario Kart World, og i tillegg til å legge til en rekke feilrettinger og mindre justeringer av den generelle opplevelsen, har de også balansert spillet, gjort noen små endringer i banelayoutene... og lagt til to nye baner for Survival Mode.

Disse to nye rutene går gjennom kjente steder, men i en helt ny rekkefølge, og vil bli låst opp så snart du fullfører et Survival Rally.



Drill Rally: Fra Warios skipsverft til Bowsers slott.



Boomerang-rally: Fra Salty Town til Chupopo Coaster.



I tillegg til disse to nye rutene har Nintendo kunngjort at minst seks til vil bli lagt til i fremtidige oppdateringer, og alle vil være helt gratis. Og som om ikke det var nok, har fotomodus nå en funksjon som lar deg legge til klistremerker på bildene dine. Du finner mer informasjon om disse tilleggene via denne lenken, og her er de fullstendige oppdateringsnotatene for versjon 1.7.0 av « Mario Kart World ».

Hva synes du? Er du klar til å lære deg noen nye baner i « Mario Kart World »?