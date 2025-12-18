Nintendo holder liv i retrospillingen selv i juletiden

Det beste med å være Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnent er sannsynligvis samlingen av retrospill på flere forskjellige plattformer og konsollgenerasjoner. Og som forventet lar ikke Nintendo retrospillere hvile selv i julen.

Vi har nå to flotte plattformspill fra Nintendo 64-æraen tilgjengelig for oss: Rayman 2: The Great Escape og Tonic Trouble.

Ubisofts Rayman 2: The Great Escape ble opprinnelig utgitt i oktober 1999 for Nintendo 64 og Windows, og det byr på fargerik 3D-plattformspill fra fortiden slik det var den gangen.

Tonic Trouble er et annet Ubisoft-spill som ble utgitt i august 1999 til Nintendo 64 og Windows. Det har rikelig med plattformspill, men beskrives fortsatt som et 3D-actioneventyrspill med plattformelementer.

Så ... la oss begynne å spille og minnes de gode, gamle dagene.