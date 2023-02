Nintendo hopper over E3 i år

HQ

Det ryktes nylig at Sony, Nintendo og Microsoft ikke ville vises på årets E3-utstillingsvindu, og nå har Nintendo bekreftet sitt fravær fra showet.

For noen år siden ville det blitt ansett som ganske rart for en av de store plattformeierne å ikke ha et show på E3. Men med fremveksten av førstepartspresentasjoner som Nintendo Directs og PlayStation State of Plays, ser det ut til at spillgigantene foretrekker å gå sin egen vei i dag.

I en uttalelse til Venture Beat om E3-fraværet, sa Nintendo "Vi nærmer oss vårt engasjement i alle fall fra sak til sak og vurderer alltid ulike måter å engasjere seg med våre fans på. Siden årets E3-messe ikke passet inn i planene våre, har vi bestemt oss for å ikke delta. Vi har imidlertid vært og fortsetter å være en sterk tilhenger av ESA og E3.

E3 vil ikke være tom selv med fravær av noen tunge hitters, da Konami er ment å avsløre noen store titler på arrangementet, og det kan også være et stort utstillingsvindu av Ubisoft.

Gleder du deg til E3?