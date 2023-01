Rykte: Nintendo, PlayStation og Xbox blir ikke en del av E3 2023

HQ

Da Entertainment Software Association og ReedPop avslørte at de ville slå seg sammen for å gjenopplive den personlige Electronic Entertainment Expo (bedre kjent som E3-messen) i år lurte mange av oss på hvilken form dette ville ta med tanke på de fleste av de store og noen mindre utviklere og utgivere har opplevd suksess med å ha egne streamer i det siste. Ikke bare det, men Geoff Keighleys Summer Game Fest har gjort en god jobb med å erstatte deler av E3s formål, så teoriene om at dette blir den berømte messens siste hurra har vært veldig forståelige. Spesielt etter kveldens rapport.

IGNs Kat Bailey hevder at verken Nintendo, PlayStation eller Xbox vil være en del av E3 2023 eller i det hele tatt ha en tilstedeværelse på messegulvet. Ikke akkurat overraskende med tanke på at de to japanske konsollskaperne har gjort sine egne greier i årevis allerede, mens Microsoft bekreftet tidligere denne måneden at Xbox Game Studios vil ha sin egen sommer-showcase igjen. Den gode nyheten er at dette betyr at vi fortsatt får mange spennende kunngjøringer og trailere fra førstepartsstudioene når sola steker. Den dårlige er at det også får E3 til å virke enda mer irrelevant, selv om det sannsynligvis fortsatt er et godt sted å få noen nye venner og forbindelser for spillskapere.