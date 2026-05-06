Nintendo-investorer krever en prisøkning på Switch 2 ettersom kostnadene skyter i været

Selv om Nintendo selger massevis av Switch 2-konsoller og spillene topper hitlistene, har selskapets aksjekurs vært i en nedadgående trend. Den har falt i fem måneder på rad for første gang siden 2016 (Nintendo 3DS og Wii U), og sammenlignet med toppen i august har selskapets markedsverdi blitt halvert.

Nå melder Bloomberg at det er bekymring for at Switch 2 har blitt en byrde for Nintendo, som ikke har hevet noen priser så langt, i motsetning til Microsoft og Sony. Selskapets investorer er angivelig bekymret for at "Switch 2 er dypt ulønnsom." Siden konsollens lansering har tollsatser, oljekrisen og skyhøye RAM-priser bidratt betydelig til å øke kostnadene per solgte enhet, noe som sannsynligvis overstiger Nintendos (og andre selskapers) anslåtte worst-case-scenarioer.

På fredag skal Nintendos administrerende direktør Shuntaro Furukawa legge frem sin kvartalsrapport, og da forventes det også at vi får høre mer om prisstrategien de vil ta i bruk. Vi krysser selvsagt fingrene for at det ikke blir nødvendig (suksessene til Pokémon Pokopia og The Super Mario Galaxy Movie burde gi dem litt pusterom), men risikoen er at det er uunngåelig og at det er enda mørkere tider i vente for spillbransjen.