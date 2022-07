Nintendo kjøper animasjonsstudio for å lage filmer og serier

HQ

Vi må altså vente helt til april for å få se Despicable Me-skapernes Super Mario-film, men det vil tydeligvis ikke gå like lang tid mellom den og en ny film eller serie fra Nintendo.

For i en pressemelding forteller Nintendo at de har tenkt å kjøpe Dynamo Pictures, produksjonsselskapet som blant annet har laget Pikmin-kortfilmer og hjulpet til med spill som Metroid: Other M og Persona 5. Studioet har altså laget filmatiske sekvenser i spill også, men med tanke på at planen er å døpe det om til Nintendo Pictures høres det ut som om Nintendo har planer om å i hovedsak bruke dem til å lage både små og store filmer og serier selv om selskapet selv ikke sier noe spesifikt om dette. Kanskje får vi høre mer når oppkjøpet mest sannsynlig godkjennes og gjennomføres i oktober.