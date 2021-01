Nintendo kjøper Luigi's Mansion-skaperne

Du ser på Annonser

Med spill som Luigi's Mansion: Dark Moon, Luigi's Mansion 3, Super Mario Strikers og Metroid Prime: Federation Force kan man trygt si at Next Level Games har vært tett knyttet til Nintendo i over ti år. Snart vil det forholdet tas til et nytt nivå.

Nintendo forteller nemlig at de har kommet til en avtale med det canadiske studioet om et oppkjøp, noe som vil gjøre dem til ett av det japanske selskapets førstepartsstudioer når avtalen blir fullført i løpet av våren om alt går som planlagt. Dermed kan vi forhåpentligvis se frem til Luigi's Mansion 4 etter hvert.