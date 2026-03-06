nyheter
Nintendo kunngjør sitt Mar10 Day-salg
Mario Day gir oss muligheten til å spare penger på spill relatert til Nintendos rørlegger.
10. mars er "Mario Day", og Nintendo feirer dagen ved å kunngjøre nye rabatter på utvalgte Nintendo Switch- og Nintendo Switch-spill med Mario i hovedrollen. Disse rabattene vil være tilgjengelige frem til 15. mars, og selv om det ikke er store rabatter, kan det være den perfekte muligheten til å kjøpe et av de spillene som aldri kommer på salg.
Her er titlene på salg og deres priser :
- Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo Switch 2) £50.28/€59.98
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
- Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
- Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
- Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
- Super Mario RPG (Nintendo Switch) £33.29/€39.99
Kommer du til å benytte deg av noen av tilbudene for å kjøpe et Mario-spill?