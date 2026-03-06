Nintendo kunngjør sitt Mar10 Day-salg

HQ

10. mars er "Mario Day", og Nintendo feirer dagen ved å kunngjøre nye rabatter på utvalgte Nintendo Switch- og Nintendo Switch-spill med Mario i hovedrollen. Disse rabattene vil være tilgjengelige frem til 15. mars, og selv om det ikke er store rabatter, kan det være den perfekte muligheten til å kjøpe et av de spillene som aldri kommer på salg.

Her er titlene på salg og deres priser :





Super Mario Party Jamboree (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo Switch 2) £50.28/€59.98



Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Super Mario RPG (Nintendo Switch) £33.29/€39.99



Kommer du til å benytte deg av noen av tilbudene for å kjøpe et Mario-spill?