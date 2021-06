Nintendo lover "nye og morsomme aktiviteter" i Animal Crossing: New Horizons

Mange ble skuffet da Animal Crossing: New Horizons ikke bød på noen nyheter under E3. Med over 33 millioner solgte eksemplarer og et live service-konsept, var det mange som antok at det ville være noen store nyheter for spillet. Spesielt siden det nå er mer enn ett år gammelt og mange av eventene begynner å skje for andre gang.

Men frykt ikke. Nintendo har ikke glemt Animal Crossing: New Horizons. Her er hva Nintendo of America-sjefen Doug Bowser har å si om dette:

"While we didn't talk about it [during the E3 Nintendo Direct], we absolutely have plans going forward to ensure the 33 million people who have islands out there have new and fun activities to engage with... Look for more to come."

Det høres jo bra ut, det. Hva slags aktiviteter og events ønsker du deg?