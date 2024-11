Nintendo Music er allerede i ferd med å bli utvidet med nye spor

HQ

Nintendo overrasket alle denne uken ved å kunngjøre en Spotify-lignende app for selskapets spillmusikk, og de gikk ut med mye flott innhold. Men de var raske med å nevne at mer musikk ville bli lagt til i fremtiden - og vi trenger ikke vente lenge på den første nye utgivelsen. Via sosiale medier skriver de (oversatt med Bing) :

"Super Mario Bros. Wonder" har blitt lagt til i "Nintendo Music", en tjeneste for Nintendo Switch Online-abonnenter. Vi vil legge til flere spilltitler i "Nintendo Music" etter behov. Neste tillegg er planlagt til neste uke."

Så kort sagt, tjenesten har blitt utvidet allerede i dag med det koselige Super Mario Bros. Wonder lydsporet, og om bare noen få dager kan vi se frem til enda mer.

Har du lastet ned Nintendo Music -appen ennå og prøvd den?