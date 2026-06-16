Nintendo Music gjør det nå enklere å lytte til de klassiske Mario-låtene fra lydsporet til « Mario Kart World »

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Vi er vant til at Nintendo Music utvider katalogen sin med klassiske spilllydspor hver uke via abonnementstjenesten Nintendo Switch Online, og dette gjelder i enda større grad nå som vi kan få tilgang til appen fra en PC eller via iOS- og Android-appene for bilen, slik at vi kan ta med oss favorittmusikken vår fra Nintendo uansett hvor vi drar.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å finne akkurat de sporene vi leter etter (spesielt i lydspor med hundrevis av lydspor), men nå er det litt enklere å lytte til de klassiske Mario-sporsporene i en ny versjon i « Mario Kart World ». Det er lagt til tre nye spillelister med det beste fra Free Roam Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 og Super Mario Bros. 3, og du kan nå nyte disse 15 sporene, sortert og organisert etter det originale spillet de kommer fra.

Spillelistene er ikke særlig lange, så du vil sikkert finne et øyeblikk i løpet av dagen til å nyte litt nostalgi med disse sporene. Her er lenkene til « Mario Kart World »-spillelistene dedikert til SMB, SMB2 og SMB3.