Nintendo Music har allerede over en million nedlastinger

Nintendo overrasket oss i forrige uke og hadde noe veldig uventet å tilby. De annonserte noe kaltNintendo Music, en slags Spotify-lignende app for Nintendo-musikk.

Den inneholder allerede tonnevis av musikk fra klassiske Nintendo-spill og -konsoller, og mer blir lagt til hele tiden. For å få tilgang til innholdet og lage dine egne spillelister med mer, trenger du et Nintendo Switch Online-abonnement, og konseptet ser ut til å ha slått an blant brukerne.

Sensor Tower rapporterer at appen allerede har blitt lastet ned 1,2 millioner ganger globalt. Tallene avslører selvfølgelig ikke hvor mye appen faktisk brukes, men over en million nedlastinger på én uke for en såpass merkelig app som både ble annonsert og lansert uten særlig fanfare, må sies å være en ganske stor suksess.

Takk til Nintendo Life