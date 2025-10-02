Nintendo og The Pokémon Company viser oss hvordan vi kan ta oss rundt i Lumiose City i Pokémon Legends: Z-A med deres oversiktstrailer

HQ

Det er nøyaktig to uker til Nintendo, Game Freak og The Pokémon Company avduker den neste tittelen i historiens mest lukrative underholdningsfranchise. Pokémon Legends: Z-A tar formelen fra det eksperimentelle Pokémon Legends: Arceus og kombinerer den med seriens tradisjonelle raffinerte systemer og mekanikk, som vi sist så i Pokémon Scarlet og Violet.

Det første Pokémon-spillet som er utviklet med Nintendo Switch 2 i tankene, er også et forsøk på en mer hybrid spillmodell som bryter med de rigide grensene for turbaserte JRPG-spill. Pokémon Legends Z-A byr på vertikal byutforskning, sanntidskamper og ville byområder der du kan fange alle slags Pokémon.

Det mangler heller ikke på nye elementer, som stealth for å forfølge eller unngå farlige Pokémon, samt visse simuleringselementer, som å knytte vennskap med både mennesker og Pokémon, og også nyte byens kafeer og butikker.

Det er mye nytt og banebrytende i Pokémon Legends: Z-A, så ikke gå glipp av alle detaljene i traileren nedenfor.