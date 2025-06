Nintendo Pictures er kreditert i Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Death Stranding 2: On the Beach Death Stranding 2 slippes i morgen, men noen spillere har allerede tilgang til Hideo Kojimas siste epos på Early Access. Selv om ingen forventes å ha fullført spillet så tidlig, fant anmeldere på VGC som så nøye etter rulleteksten noe interessant: Nintendo jobbet med spillet!

Mens spillet er utviklet av Kojima Productions (et uavhengig selskap, til tross for at spillet distribueres av Sony), er Nintendo Pictures oppført i spillets rulletekster. Nærmere bestemt Nintendo Pictures, et CG-animasjonsstudio med motion capture-fasiliteter i Tokyo.

Det er ikke så rart, for selskapet, som opprinnelig het Dynamo Pictures, var tidligere uavhengig, før Nintendo kjøpte dem opp i 2022 og omdøpte det til Nintendo Pictures for å utvikle "visuelt innhold med Nintendos IP". Før oppkjøpet hadde Dynamo jobbet med det originale Death Stranding så vel som andre tredjepartsspill som Final Fantast XIII-2, Nier Replicant, Persona 5 eller Monster Hunter World, med CG-innhold eller motion capture. Mye tidligere hadde Dynamo også laget CG-scenene i Metroid Other M for Wii og Pikmin-kortfilmene for Wii U og 3DS.

Etter at Nintendo kjøpte dem, har de kun jobbet i spill som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG og Another Code: Recollection. Det er imidlertid ikke umulig å anta at Kojima allerede jobbet med dem for Death Stranding 2 før Nintendos oppkjøp i 2022.