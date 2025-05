Nintendo planlegger å åpne sin fjerde japanske butikk innen utgangen av året

HQ

Nintendo har avslørt planer om å åpne en fjerde butikk i Japan. Etter grunnleggelsen og åpningen av Nintendo Tokyo, Osaka og Kyoto, vil den neste bli Fukuoka, som planlegger å åpne dørene innen utgangen av året.

Som bekreftet i en pressemelding (etter oversettelse), opplyser Nintendo at butikken vil åpne i Amu Plaza Hakata, og at flere detaljer i forhold til butikken vil bli delt på et senere tidspunkt, inkludert den faste åpningsdagen i 2025.

Forvent at butikken vil selge en rekke merchandise- og Nintendo-temaartikler som fansen kan få tak i, i likhet med det folk i San Francisco kan kjøpe etter at den amerikanske butikken åpnet dørene denne måneden.