Nintendo selger offisielle Animal Crossing Dodo Airlines-jakker

Fikk du ikke det du ønsket deg til jul og vil unne deg noe fint? Er du også veldig glad i Animal Crossing? Da har Nintendo noe passende til deg på sin amerikanske nettbutikk; en Animal Crossing Dodo Airlines-jakke fra New Horizons. Dessverre er den kun tilgjengelig i Canada og USA, men kjenner du noen der som kan sende over til deg kan du surfe over hit for å legge inn en ordre. Vi regner med at disse blir utsolgt veldig fort.

Prislappen ligger på $79,99 og er i tilgjengelige i størrelser fra XS til 4XL.