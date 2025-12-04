Nintendo skjuler musikken i ørkenområdet på Metroid Prime 4: Beyond bak en betalingsmur

HQ

Metroid Prime 4: Beyond Det er ikke sikkert at dette spillet blir den drømmen mange har drømt om de siste 18 årene. Til tross for en mer enn bemerkelsesverdig teknisk ytelse, lider Retro Studios' tittel av mildt sagt dårlig nivådesign. Men nå vet vi at det også er andre tvilsomme designbeslutninger som ytterligere skjemmer Nintendos nylige utgivelse.

Vi refererer i dette tilfellet til ørkendelen av Viewvros, som utforskes på Samus' motorsykkel, Vi-O-La. Det er en del hvor du også må sykle rundt og samle krystaller og gjenstander.... .... Føles det ikke litt for stille? Nå vet vi hvorfor. Det viser seg at musikken i dette området bare kan låses opp som en belønning for å ha fullført 100 % av ørkenutforskningen ... eller ved å sjekke ut og kjøpe Samus Amiibo-figuren med Vi-O-La, offisielt priset til 29,99 euro.

Det er ikke første gang Nintendo har "gjemt" sluttspillinnhold bak NFC-systemet til Amiibo-figurene (Donkey Kong Bananza hadde det også), men kontroversen her er at det ikke er et spesielt antrekk eller estetisk tilbehør, men musikk, som er en integrert del av spillopplevelsen, og som er uelegant skjult bak en betalingsmur her.

Hva synes du, synes du det er riktig å låse opp musikk i videospill etter et fullført oppdrag eller som et tilleggskjøp?