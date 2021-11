Nintendo slenger seg på Activision Blizzard-hatet

HQ

I forrige uke gjorde både PlayStation og Xbox det fullstendig klart at de er misfornøyde med hvordan Activision Blizzard-sjefen og store deler av selskapet generelt visstnok håndterer det som skal være et ekstremt dårlig arbeidsmiljø, og nå er det den tredje giganten sin tur.

Imran Khan fra Fanbyte hevder å ha fått fingrene i et internt notis som har blitt sendt rundt i Nintendo hvor Doug Bowser, lederen av selskapets amerikanske avdeling, skriver at han selvsagt har fulgt Activision Blizzard-situasjonen tett og finner disse avsløringene opprørende og urovekkende. Videre skal han ha skrevet at representanter fra Nintendo har vært i kontakt med Activision Blizzard og tatt enkelte grep, uten at det spesifiseres akkurat hva som har blitt gjort.