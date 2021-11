PlayStation og Xbox liker heller ikke Activision Blizzard

HQ

På tirsdag publiserte altså The Wall Street Journal en oppsiktsvekkende rapport hvor mange ansatte og tidligere ansatte hos Activision Blizzard hevdet at selskapets CEO, Bobby Kotick, visste om en rekke forferdelige forhold og anklager, samt at han har gjort noen fæle ting selv. Activision valgte kort tid etter å si at investorene fortsatt hadde tillit til Kotick, og han at derfor ikke ville få sparken. Vi får se om dette endrer seg snart.

I går avslørte Bloombergs Jason Schreier at PlayStation-sjefen Jim Ryan hadde sendt ut en email til sine ansatte hvor han skrev at disse anklagene gjorde han motløs og helt paff, så han var slettes ikke fornøyd med hvor lite Activision Blizzard tydeligvis har gjort for å forbedre forholdene. Nå er det Microsoft og Xbox sin tur. Etter en ny rapport fra Schreier bekrefter Xbox-sjefen Phil Spencer via en talsperson at de nå vurderer samarbeidet og forholdet sitt til Activision Blizzard etter denne rapporten.

Forhåpentligvis får det faktum at de to konsollskaperne nå reagerer skikkelig Activision Blizzard til å få fingeren ut av rumpa og kvitte seg med Bobby Kotick.