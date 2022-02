Nintendo stenger eShopen på Wii U og 3DS i mars 2023

HQ

Sony fikk såpass mye kritikk da selskapet planla å stenge butikkene på PlayStation 3 og PlayStation Vita i fjor at selskapet omgjorde avgjørelsen, så nå kan nok Nintendo vente seg en del roping og skriking i alle fall.

Nintendo kunngjør at eShop-en på Wii U og 3DS vil legges ned mot slutten av mars 2023. Selve prosessen vil starte lenge før den tid. Allerede den 23. mars i år blir det ikke lenger mulig å legge til penger via kredittkort på de to konsollfamiliene. Deretter fjernes muligheten til å legge til midler med et Nintendo eShop-kort den 29. august. Derimot kan du fortsette å benytte koder frem til den skikkelige stengningen mars neste år.

Heldigvis poengteres det at vi fortsatt vil kunne laste ned spill, utvidelser og systemoppdateringer på alle sammen i lang tid etter dette skjer.

For å markere anledningen er det mulig å få en kul oppsummering av sin tid med Wii U og/eller 3DS-familien ved å logge seg inn her.