PlayStation snur etter kritikk: lar PS3 og PS Vita leve

Du ser på Annonser

Kritikken haglet for fullt da Sony i mars bekreftet at de ville legge ned PlayStation Store på PlayStation 3, PlayStation Vita og PlayStation Portable, noe som ikke akkurat ble gjort bedre av at flere skuffende avgjørelser har blitt tatt den siste tiden. Heldigvis er ikke dagens en av dem.

Jim Ryan, presidenten av Sony Interactive Entertainment, skriver nemlig på PlayStation Blog at de har innsett nedleggelsen av butikkene på PS3 og PS Vita ville blitt helt feil, så det vil ikke skje likevel. Dermed vil du fortsatt kunne kjøpe nye spill på de to konsollene i forskuelig fremtid. PSP-nedleggelsen vil på sin side gå som planlagt.

Samtidig bekrefter han at en av hovedgrunnene for den originale avgjørelsen var at såpass få bruker butikkene på de eldre konsollene at det ikke var verdt prisen eller ressursene det tok å holde de ved like når disse heller kunne bli brukt på å forbedre ting på nyere maskinvare.